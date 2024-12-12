Зимние сборы «Динамо» стартуют 15 января

Московское «Динамо» сообщило дату старта зимних сборов.

Первый сбор бело-голубых пройдет с 15 по 27 января в Катаре. Еще два сбора пройдут в ОАЭ — с 1 по 15 февраля и с 18 по 27 февраля. Соперники по товарищеским матчам станут известны позднее.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Марцела Лички набрала 35 очков в 18 турах.