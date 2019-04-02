Жорин – о Глушакове: "У плохого танцора проблемы в протоколе судебного заседания"

Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, заявил, что футболист затягивает бракоразводный процесс.

– Как мы знаем, Никулинский суд вынес решение по алиментам и детям в отношении Глушакова, не в пользу Дениса, – сказал Жорин. – В итоге детей оставили с Дашей, и заставили его платить им алименты в виде трети от дохода плюс 100 тысяч ежемесячно. Он подал апелляционную жалобу, но только на размер алиментов. Сегодня должно было состояться слушание данной жалобы.

Каково было удивление всех присутствующих, когда представители Глушакова попросили вернуть материалы дела в первую инстанцию, т.е. в Никулинский суд из-за того, что они писали замечание на протокол судебного заседания, а им там на это не ответили. Они хотят, чтобы приняли их замечание по протоколу, и только затем вернули дело в Мосгорсуд. Но их замечание на протокол никак не влияет на решение суда. Оно бессмысленно.

В ходе судебного заседания ведется протокол, в котором секретарь пишет все, что происходит на процессе. Глушаков посчитал, что там одно или два слово указаны не так или вообще не указаны. Формально зацепившись за какие-то вещи, попросил Мосгорсуд вернуть дело в первую инстанцию, чтобы его замечание рассмотрели. Это означает, что Денис отчетливо понимает, что решение, которое вынесено, абсолютно законно и обоснованно. Теперь он пытается затянуть рассмотрение своей же апелляции, чтобы, может быть, оказать давление на Дашу в связи с разделом имущества. Логично было бы, если бы Денис был заинтересован в скорейшем рассмотрении его жалобы, но это не так.

С коллегами смеялись, что Глушаков делал то, что должны были бы делать мы, потому что он затянул процесс еще месяца на два, в течение которого само решение должно исполняться. Поскольку судебный процесс, учитывая резонанс, проходит в строгом соблюдении с ГПК (Гражданский процессуальный кодекс – Прим. "СЭ") и с Семейным кодексом, суд дал ему такую возможность.

– Что ему конкретно не понравилось?

– Нам неизвестно, потому что с жалобой еще не знакомились. Решение Глушакова было для нас неожиданным. Вы должны понимать, что в протоколе не все записывается дословно, где-то передают только мысль, но при этом ведется аудиозапись. Причем Глушаков пропустил сроки обжалования протокола. На это дается пять дней, а он спохватился спустя месяц после судебного заседания.

Суд сначала должен восстановить пропущенные сроки, а потом только рассмотреть его замечания на протокол. За все время, Денис нас не перестает удивлять. С такими советчиками, как у него, ему и враги не нужны.

– Сути дела это не меняет же?

– Конечно. Выглядит комично. В СМИ пишут, что Мосгорсуд вернул дело в первую инстанцию. Многие могут подумать, что отменили решение. Но это не так. Решение действует. Как говорят: "у плохого танцора проблемы в протоколе судебного заседания". (Арман Мкртчян)