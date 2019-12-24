Жоау Мариу считает, что «Локомотиву» не хватает реализации моментов и баланса

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, почему команда в первой части сезона выступила слабее, чем ожидалось.

— «Локомотив» хорошо стартовал как в Лиге чемпионов, так и в премьер-лиге, — цитирует португальца «Российская газета».- Но по каким-то причинам мы сдали, перестали побеждать. У нас слабая реализация моментов. Вспомните домашний матч с «Байером», в котором мы обязаны были забивать. Нам этого не удалось сделать, и немцы победили 2:0. Вообще это урок для нас: если ты упускаешь свои моменты в Лиге чемпионов, тебя обязательно накажут. Нам надо действовать сбалансированно. Я был травмирован, смотрел наш матч с «Динамо» в начале декабря. После того, как Миранчук сравнял счет, ребята побежали вперед и чуть забыли об обороне. В такие моменты нужно быть осторожнее. Должен быть баланс. Уверен, мы прибавим в этом плане, потому что у нас сильные футболисты.

«Локо» занимает пятое место в чемпионате России, имея в активе 34 очка в 19 играх. Также команда не сумела выйти из группы в Лиге чемпионов, набрав три очка и заняв последнее место.