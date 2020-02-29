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Жоау Мариу остался недоволен работой судейской бригады в первом тайме матча с «Зенитом»

20:06
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в перерыве матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Зенита» подвел итоги первого тайма встречи. Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— Сегодня большая игра, играют две большие команды, — сказал Жоау Мариу в эфире телеканала «Матч Премьер». — Третья команда — судейская бригада — действует не на уровне первых двух команд. «Зенит» и «Локомотив» хотят победить. Конечно, мы приехали сюда, чтобы выиграть, сократить 11-очковое отставание, попасть в зону Лиги чемпионов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

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