Жоау Мариу остался недоволен работой судейской бригады в первом тайме матча с «Зенитом»
20:06
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в перерыве матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Зенита» подвел итоги первого тайма встречи. Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
— Сегодня большая игра, играют две большие команды, — сказал Жоау Мариу в эфире телеканала «Матч Премьер». — Третья команда — судейская бригада — действует не на уровне первых двух команд. «Зенит» и «Локомотив» хотят победить. Конечно, мы приехали сюда, чтобы выиграть, сократить 11-очковое отставание, попасть в зону Лиги чемпионов.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».
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