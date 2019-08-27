Жоау Мариу: «Надеюсь задержаться в «Локомотиве» больше года

Новичок «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал переход в московский клуб и перспективу остаться дольше, чем срок арендного соглашения.

— Эксперты говорят, что переезд в Россию — шаг назад для вашей карьеры. Что можно им ответить?

— Я не считаю, что это — шаг назад. И объясню почему. Не играть в «Интере» гораздо неинтереснее, чем играть в «Локомотиве». Я рассматриваю «Локо» как возможность сыграть в Лиге чемпионов. Плюс помочь команде выиграть этот чемпионат. Я считаю, что это вызов для меня, а не шаг назад.

— Обсуждали с тренером свою позицию? Где вам комфортнее?

— Я предпочитаю играть полузащитником. Но если тренер видит меня на других позициях, я готов. Я всегда прислушиваюсь к тому, что скажет тренер.

— Будете учить русский язык?

— Надеюсь, что смогу в конце концов выучить русский язык. Я рассчитываю играть здесь больше года. В первый год, думаю, смогу только понимать то, что мне говорят. Во второй постараюсь уже говорить. (Александр Рогулев)

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