Жоау Мариу — лучший игрок «Локомотива» в октябре
13:15
Болельщики «Локомотива» признали полузащитника Жоау Мариу лучшим игроком команды по итогам октября. За него проголосовали 6745 человек (50,63 процента респондентов).
Второе место занял полузащитник Алексей Миранчук (4490 фанатов, 33,71%). Замкнул тройку защитник Мурило (1016, 7,63%).
В голосовании участвовали 13321 человек.
В прошлом месяце Мариу провел пять матчей во всех турнирах и забил один гол.
Жоао Марио — лучший футболист «Локо» в октябре ??— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 4, 2019
Более 50% болельщиков отдали свои голоса за португальца, отметив его технику, активность на поле, а также первый гол, забитый за железнодорожников в ворота «Ахмата» ??
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