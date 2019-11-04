Жоао Марио — лучший футболист «Локо» в октябре ??

Более 50% болельщиков отдали свои голоса за португальца, отметив его технику, активность на поле, а также первый гол, забитый за железнодорожников в ворота «Ахмата» ??



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