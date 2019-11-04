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Жоау Мариу — лучший игрок «Локомотива» в октябре

13:15

Болельщики «Локомотива» признали полузащитника Жоау Мариу лучшим игроком команды по итогам октября. За него проголосовали 6745 человек (50,63 процента респондентов).

Второе место занял полузащитник Алексей Миранчук (4490 фанатов, 33,71%). Замкнул тройку защитник Мурило (1016, 7,63%).

В голосовании участвовали 13321 человек.

В прошлом месяце Мариу провел пять матчей во всех турнирах и забил один гол.

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