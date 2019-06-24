"Жизнь футболиста - это большие интриги". Глушаков - о плюсах и минусах профессии

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на YouTube-канале "Макарена" ответил на 50 вопросов. По словам хавбека, ему нравится имя Савелий.

– Если бы имени Денис не существовало, какое бы взял? Савелий. Мне оно нравится, кажется благородным, - отметил Глушаков.

– Три плюса и три минуса жизни футболиста.

– Плюсы – получаешь адреналин, страсть. Это борьба, жажда какая-то. Заработок. Кайф. Минусы – травмы, здоровье. Есть какой-то негативный фон. Ну и как я сейчас стал понимать, это большие интриги футбольные.