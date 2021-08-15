Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов ушел от ответа на вопрос, заслуживал ли полузащитник «Зенита» Далер Кузяев второй желтой карточки после фола на нем в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ.

«Конечно, это нарушение. Судья свистнул.

Судья сказал, что это не желтая. Играем дальше. Ничего страшного, все хорошо», — сказал Живоглядов в эфире «Матч Премьер».

В одном из моментов Кузяев пошел в грубый стык против защитника «Локо». Получилось, что он ударил соперника сзади по ногам.

К этому моменту у Кузяева уже была одна желтая карточка, однако главный арбитр встречи Сергей Карасев решил не показывать ему второе предупреждение.