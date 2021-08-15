Живоглядов — о фоле Кузяева: «Судья сказал, что это не желтая карточка»
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов ушел от ответа на вопрос, заслуживал ли полузащитник «Зенита» Далер Кузяев второй желтой карточки после фола на нем в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ.
«Конечно, это нарушение. Судья свистнул.
Судья сказал, что это не желтая. Играем дальше. Ничего страшного, все хорошо», — сказал Живоглядов в эфире «Матч Премьер».
В одном из моментов Кузяев пошел в грубый стык против защитника «Локо». Получилось, что он ударил соперника сзади по ногам.
К этому моменту у Кузяева уже была одна желтая карточка, однако главный арбитр встречи Сергей Карасев решил не показывать ему второе предупреждение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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