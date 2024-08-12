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Жиров считает ничью со «Спартаком» переломным моментом для «Ахмата»

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Защитник «Ахмата» Александр Жиров поделился впечатлениями от ничьей в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Игра со «Спартаком» получилась тяжелой. Мы мало контролировали мяч и больше оборонялись. Поэтому мы довольны, что удалось заработать одно очко в таком матче, особенно после болезненного поражения от «Локомотива» в прошлом туре.

Сейчас нам нужно двигаться дальше. Думаю, матч со «Спартаком» будет для нас переломным моментом, и впереди будет много позитива», — цитирует Жирова Legalbet.

После 4 матчей «Ахмат» с 3 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче грозненцы сыграют на выезде с «Краснодаром» в рамках 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет 15 августа, начало — в 20:30 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Александр Жиров
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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