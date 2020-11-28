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Жирков: «Тяжело постоянно играть, все-таки возраст»

15:12
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Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал сложный график матчей российского клуба в нынешнем сезоне.

«Сейчас у нас такой график, что приходится играть на третий или на четвертый день. Тяжело, конечно, постоянно играть, все-таки возраст, но как-то тянем, вроде, ничего», — сказал Жирков в эфире телеканала «Матч Премьер».

37-летний Жирков в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 10 матчей и отдал две результативные передачи.

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