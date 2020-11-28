Жирков: «Тяжело постоянно играть, все-таки возраст»
Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал сложный график матчей российского клуба в нынешнем сезоне.
«Сейчас у нас такой график, что приходится играть на третий или на четвертый день. Тяжело, конечно, постоянно играть, все-таки возраст, но как-то тянем, вроде, ничего», — сказал Жирков в эфире телеканала «Матч Премьер».
37-летний Жирков в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 10 матчей и отдал две результативные передачи.
«Тяжело играть постоянно, все-таки уже возраст. Но пока тянем, вроде, ничего». ? pic.twitter.com/JfRAWNKzCF— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) November 28, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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