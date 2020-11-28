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Жирков также пожаловался на тяжелое поле в игре с «Арсеналом»

16:40
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Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (0:0) отметил, что питерцы создали много моментов, но не хватило реализации.

— Должны были побеждать. Создали много хороших моментов, но не хватило завершающего паса, реализации. Упустили еще два очка", — цитирует Жиркова сайт «Зенита». — Наверное, сыграло свою роль тяжелое поле. Из-за этого были технические моменты с завершающим пасом, последним ударом. Ну и соперника, конечно, тяжело было вскрывать, много игроков оставались в обороне. Тем не менее, были хорошие моменты, даже стопроцентные, чтобы забивать.

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