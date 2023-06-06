Жезус рассказал, что каждую неделю посещал Красную площадь

Бывший футболист ЦСКА Рикарду Жезус рассказал, что ему особенно понравилось в России.

«Самое красивое место в России, где побывал? Были очень классные поездки в горы, в пещеры. А в Москве посещение Красной площади каждую неделю вошло у меня в привычку. Очень красивое место. Что в России лучше, чем где бы то ни было в мире? Красная площадь! Нет ничего похожего во всем мире, а я много стран объездил», — приводит слова Жезуса Sport24.

Жезус выступал за ЦСКА и нальчикский «Спартак» в 2008-2013 годах.