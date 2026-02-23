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Жена тренера ЦСКА Челестини стала менеджером аналитического отдела клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент

Жена главного тренера ЦСКА Фабио Челестини вошла в аналитический отдел клуба, сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Бабаев прокомментировал появление супруги главного тренера на фотографиях с тренировок ЦСКА в экипировке клуба.

— Она помогает, великолепно разбирается во всем, что касается программ для монтажа видео, которые помогают аналитикам. Не вижу в этом ничего плохого, если человек приносит пользу. Она менеджер аналитического отдела — отвечает за все, что касается видеомонтажа, подготовки документов и презентаций, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года. Под руководством 50-летнего швейцарца команда с 36 очками в 18 турах ушла на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

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До ЦСКА Челестини возглавлял в Швейцарии «Базель», «Сьон», «Люцерн», «Лугано» и «Лозанну».

Источник: «РБ Спорт»
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Фабио Челестини
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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