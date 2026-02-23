Жена тренера ЦСКА Челестини стала менеджером аналитического отдела клуба

Жена главного тренера ЦСКА Фабио Челестини вошла в аналитический отдел клуба, сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Бабаев прокомментировал появление супруги главного тренера на фотографиях с тренировок ЦСКА в экипировке клуба.

— Она помогает, великолепно разбирается во всем, что касается программ для монтажа видео, которые помогают аналитикам. Не вижу в этом ничего плохого, если человек приносит пользу. Она менеджер аналитического отдела — отвечает за все, что касается видеомонтажа, подготовки документов и презентаций, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года. Под руководством 50-летнего швейцарца команда с 36 очками в 18 турах ушла на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

До ЦСКА Челестини возглавлял в Швейцарии «Базель», «Сьон», «Люцерн», «Лугано» и «Лозанну».