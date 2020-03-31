Жена Семака с иронией ответила на вопрос об отношении фанатов «Зенита» к ее поездкам в Африку

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, Анна Семак, ответила на вопросы подписчиков в Instagram.

Один из пользователей задал супруге 44-летнего специалиста вопрос: «Как относятся фанаты «Зенита» к афро поездкам?».

«Я каждый раз забываю спросить, а ведь это так важно», — ответила Семак.

Из Instagram Анны Семак pic.twitter.com/DHJE918PYN — boomer (@boomer22262161) March 31, 2020

Супруги воспитывают восьмерых детей. Ранее Анна Семак неоднократно путешествовала в Африку и заявляла о том, что хочет усыновить темнокожего ребенка.