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Жена Семака с иронией ответила на вопрос об отношении фанатов «Зенита» к ее поездкам в Африку

10:26
Анна Семак. Фото Instagram Анны Семак
Анна Семак. Фото Instagram Анны Семак
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Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, Анна Семак, ответила на вопросы подписчиков в Instagram.

Один из пользователей задал супруге 44-летнего специалиста вопрос: «Как относятся фанаты «Зенита» к афро поездкам?».

«Я каждый раз забываю спросить, а ведь это так важно», — ответила Семак.

Супруги воспитывают восьмерых детей. Ранее Анна Семак неоднократно путешествовала в Африку и заявляла о том, что хочет усыновить темнокожего ребенка.

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