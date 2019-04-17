Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком"

Марика Еременко, супруга полузащитника "Ростова" Романа Еременко, заявила, что у ее мужа была экстра-мотивация в матче 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:2). Хавбек, ранее выступавший за красно-белых, в этой встрече отметился голевой передачей.

- Единственными хорошими воспоминаниями о жизни в Москве стали замечательная школа, в которую ходила наша дочь Адриана, уютный дом и некоторые фанаты "Спартака", которые приветствовали Романа в команде и поддерживали его, - написала Марика Еременко в своем блоге, - Спасибо болельщикам за это!

Некоторые вещи в "Спартаке" были организованы непрофессионально. По этой причине (и только по этой причине) я уверена, что у Романа была экстра-мотивация добиться победы над "Спартаком".

Напомним, Еременко перешел в "Ростов" 18 января, подписав контракт, рассчитанный на 2,5 года. 32-летний хавбек в текущем сезоне провел 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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