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Жена Карпина поздравила супруга с днем рождения нежным видео со свадьбы

16:45
Дарья и Валерий Карпины. Фото instagram.com
Дарья и Валерий Карпины. Фото instagram.com
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Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья поздравила мужа с днем рождения. 2 февраля специалисту исполнился 51 год.

— С днем рождения, мой самый родной, близкий и любимый человек! ­- нписала Карпина в Instagram. - Я нарезала кусочками наше свадебное видео, самые любимые мои моменты! ­

Помнишь, как операторы смеялись, что мы все время целуемся, а мы отвечали, что по-другому не можем! И я счастлива, что годы идут, а мы по-прежнему по-другому не можем! ­

Спасибо тебе, что мы так близки, что мы так похожи, что мы так счастливы. Спасибо, что нам так легко, уютно, весело и надежно вместе!

Люблю тебя! Ждем тебя дома.

С днем рождения, мой самый родной, близкий и любимый человек! ­ Я нарезала кусочками наше свадебное видео, самые любимые мои моменты! ­ Помнишь, как операторы смеялись, что мы все время целуемся, а мы отвечали, что по-другому не можем! И я счастлива, что годы идут, а мы по-прежнему по-другому не можем! ­ Спасибо тебе, что мы так близки, что мы так похожи, что мы так счастливы! Спасибо, что нам так легко, уютно, весело и надежно вместе! ­ Люблю тебя! Ждем тебя дома ??

Публикация от Дарья Карпина (@dasha.karpina)

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