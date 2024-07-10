Жемалетдинов рассказал, что стало определяющим фактором при переходе в ЦСКА

Полузащитник Рифат Жемалетдинов объяснил, почему решил продолжить карьеру в армейском клубе.

«Весь коллектив очень хорошо принял меня. Я знал ребят до перехода в команду, поэтому сразу включился в работу, начал показывать свои силы. Очень рад, что Марко возглавляет ЦСКА, для меня это было определяющим моментом при принятии решения о переходе в клуб. Мой отрезок карьеры вместе с ним был очень ярким. Наверное, благодаря этому я и перешел в ЦСКА», — сказал Жемалетдинов клубной пресс-службе.

Жемалетдинов перешел в ЦСКА в статусе свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1». Прошлым клубом футболиста был «Локомотив», за который он провел 155 матчей, забил 23 гола и сделал 25 результативных передач.