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Жемалетдинов рассказал, что стало определяющим фактором при переходе в ЦСКА

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Полузащитник Рифат Жемалетдинов объяснил, почему решил продолжить карьеру в армейском клубе.

«Весь коллектив очень хорошо принял меня. Я знал ребят до перехода в команду, поэтому сразу включился в работу, начал показывать свои силы. Очень рад, что Марко возглавляет ЦСКА, для меня это было определяющим моментом при принятии решения о переходе в клуб. Мой отрезок карьеры вместе с ним был очень ярким. Наверное, благодаря этому я и перешел в ЦСКА», — сказал Жемалетдинов клубной пресс-службе.

Жемалетдинов перешел в ЦСКА в статусе свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1». Прошлым клубом футболиста был «Локомотив», за который он провел 155 матчей, забил 23 гола и сделал 25 результативных передач.

Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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