Жемалетдинов посоветовал сериалы для просмотра во время карантина. В их числе «Ведьмак»
Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов посоветовал три сериала на время вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса.
В их число вошли: «Меч короля Артура», «Ведьмак» и «Острые козырьки».
Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом.
Рифат Жемалетдинов рекомендует #StayHomeStayLoko и делится с нами подборкой фильмов и сериалов ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 23, 2020
Хватит на ближайшую неделю ? pic.twitter.com/PMpzA1oTGx
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.
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