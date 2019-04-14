Железный трон и рыцари перед стадионом "Ростов Арена". Фото

"Ростов" подготовил тематические развлечения для болельщиков перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". Они посвящены популярному сериалу "Игра престолов", премьера заключительного сезона которого стартует сегодня, 14 апреля.

Фанаты могут посидеть на железном троне, а также сразиться с рыцарями.

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"Разогрев" перед матчем со "Спартаком" уже начался!



Ждём вас на площадке перед трибуной А!#РостовСпартак pic.twitter.com/S0eaiGEDsu – Football Club Rostov (@rostovfc) 14 апреля 2019 г.

Сегодня вас ждут незабываемые развлечения на нашем особом "Разогреве"!



Ждём всех! 💛💙 pic.twitter.com/L9E9xbqmTG – Football Club Rostov (@rostovfc) 14 апреля 2019 г.

Ранее "Ростов" анонсировал этот матч в схожем стиле: главный тренер "Спартака" Олег Кононов был представлен в образе Короля Ночи, а рулевой дончан Валерий Карпин - в виде его главного противника Джона Сноу - Короля Севера. Кроме того, ростовский клуб подготовил тематические билеты и кружки.

"Ростов" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. "Спартак" с 36 баллами располагается на 5-й строчке.

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