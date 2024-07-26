Сестра Мандрыкина: «Единственное желание Вени было — упокоиться на Троекуровском кладбище. Но место там стоит шесть миллионов»

Жанна Мандрыкина, сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, ставшая героем «Разговора по пятницам», объяснила, почему брата похоронили на Перепечинском кладбище.

— Единственное желание Вени было — упокоиться на Троекуровском кладбище.

— Это он вам говорил?

— Да. Мы его желание озвучили. Чтобы вы понимали — Троекуровское кладбище закрытое.

— Место стоит миллиона два?

— Шесть! Причем официально! Это не то чтобы кому-то тайком занести. Кладбище в системе МФЦ. Оплачиваешь — и получаешь кусок земли. Извините, никто не решился. У Вени, кстати, был орден Дружбы...

— За что?

— За Кубок УЕФА. Тем, у кого государственная награда, место на кладбище дают бесплатно. Правда, не оговаривается, что на самых задках, у мусорки...

— Речь про Троекуровское?

— Нет, про Троекуровское забыли. Хотя бы на Химкинском — нам оно по пути! Приехала, взглянула на это «бесплатное место». Все понятно, говорю. Отпадает. Потом жалобу на них написала.

— Где-то вдалеке предложили местечко?

— «Вдалеке» — это мягко сказано. Наверное, Веня все-таки заслужил нормальное место. Пусть не на главной аллее — просто в центре. В общем, развернулись и уехали. Говорю: раз рассчитываюсь сама и никто ничего не организовывает, будет так, как я скажу. Выбрали Перепечинское.

— Там хоть бесплатно?

— Нет, оно тоже считается закрытым. На закрытых кладбищах надо платить всегда. Отдала миллион триста.

— С ума сойти.

— А шесть миллионов на Троекуровском — это не сумасшедший дом?! Я обратилась к знакомым в ЦСКА, они подергали за свои каналы. Ничего не вышло. Все же думали, что клуб оплатит место.

— Не стали?

— Нет. Почему и не хоронили так долго — места не было! Ничего не согласовано!

— Зато церемонию провели на стадионе.

— Вот ее организовали роскошно. Говорю в клубе: «Хотя бы помогите провести прощание, раз с местом ничего не выходит. Может, у вас помещение есть?»

— Веня на новой арене ЦСКА так ни разу и не побывал до кончины?

— Ему предлагали, когда все отстроилось: «Давай свозим тебя, посмотришь!» — «Нет, не хочу». Но свои два по 45 на этом поле отстоял. Во время прощания.

— С местом на кладбище вам никто не помог. А с деньгами на похороны?

— Нет. Никто и ничем.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

Голкипер завершил карьеру в ноябре 2010-го в возрасте 29 лет из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП. После аварии был практически полностью парализован. Скончался 6 августа 2023-го в 41 год.