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Сегодня, 07:05

Сестра Мандрыкина: «Фотографию на памятник Веня выбирал сам»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Жанна Мандрыкина, сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала, что фото на надгробный памятник брат выбрал сам.

— Бывало за последний год, что вдруг захотелось пересмотреть матчи брата?

— Я футбол вообще не смотрю.

— Хотя бы нарезку именно его игровых моментов?

— Нет. Я и фотографии не листаю. Единственное, перебирала все, когда нужен был снимок для памятника. Мы вместе смотрели, искали нужную.

— С мамой?

— С Веней!

— Он выбирал себе фотографию для памятника?!

— Ну да. Сам и выбрал ту, которую установим. Веня держит Кубок УЕФА. Есть и другой вариант — с мячом. Тоже ему нравилась. Все будет по его желанию! Я удивилась — вроде кажется, что футболисты в центре внимания, да? А нормальных снимков нет! Придется работать с художником, чтобы из этих фотографий что-то сконструировал в рост. Они обрезанные. Но получится здорово, я уверена.

— Значит, Вениамин сам захотел все это обсудить?

— Да. Многие мои друзья недоумевают, когда об этом рассказываю. А я считаю, каждый человек должен знать, как его похоронят. Жизнь прекрасна! Но ты оставь распоряжения, что делать в случае смерти. Чтобы у людей потом голова не болела.

— Задолго до смерти Вени сидели, обсуждали варианты?

— Да. Это было неоднократно обговорено. Все подобрано. Вот что будет написано на памятнике, решу сама.

Вениамин Мандрыкин и&nbsp;его сестра Жанна. «В последний год Веня говорил: «Я очень устал. Хочу умереть». Пронзительное интервью сестры Мандрыкина

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

Голкипер завершил карьеру в ноябре 2010-го в возрасте 29 лет из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП. После аварии был практически полностью парализован. Скончался 6 августа 2023-го в 41 год.

Вениамин Мандрыкин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
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 - : -
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 1
Алексей Батраков

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П
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Зенит

 2
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И К Ж
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