Сестра Мандрыкина: «Фотографию на памятник Веня выбирал сам»
Жанна Мандрыкина, сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала, что фото на надгробный памятник брат выбрал сам.
— Бывало за последний год, что вдруг захотелось пересмотреть матчи брата?
— Я футбол вообще не смотрю.
— Хотя бы нарезку именно его игровых моментов?
— Нет. Я и фотографии не листаю. Единственное, перебирала все, когда нужен был снимок для памятника. Мы вместе смотрели, искали нужную.
— С мамой?
— С Веней!
— Он выбирал себе фотографию для памятника?!
— Ну да. Сам и выбрал ту, которую установим. Веня держит Кубок УЕФА. Есть и другой вариант — с мячом. Тоже ему нравилась. Все будет по его желанию! Я удивилась — вроде кажется, что футболисты в центре внимания, да? А нормальных снимков нет! Придется работать с художником, чтобы из этих фотографий что-то сконструировал в рост. Они обрезанные. Но получится здорово, я уверена.
— Значит, Вениамин сам захотел все это обсудить?
— Да. Многие мои друзья недоумевают, когда об этом рассказываю. А я считаю, каждый человек должен знать, как его похоронят. Жизнь прекрасна! Но ты оставь распоряжения, что делать в случае смерти. Чтобы у людей потом голова не болела.
— Задолго до смерти Вени сидели, обсуждали варианты?
— Да. Это было неоднократно обговорено. Все подобрано. Вот что будет написано на памятнике, решу сама.
Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».
Голкипер завершил карьеру в ноябре 2010-го в возрасте 29 лет из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП. После аварии был практически полностью парализован. Скончался 6 августа 2023-го в 41 год.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
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2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
|
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
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Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1