«Зенит» заявил Соболева на сезон РПЛ

«Зенит» включил нападающего Александра Соболева в заявку команды на сезон-2024/25, информирует официальный сайт лиги.

Ранее форвард присоединился к групповым тренировкам команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон.