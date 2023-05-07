«Зенит» забил 100 голов в ворота «Спартака» в чемпионатах России

«Зенит» забил два гола «Спартаку» в первом тайме матча 26-го тура РПЛ — 2:1.

Первый гол забил Клаудиньо, а второй — Андрей Мостовой. Последний гол стал для «Зенита» 100-м в ворота «Спартака» в чемпионатах России.

Петербуржский клуб в случае победы в матче станет чемпионом России.