"Зенит" выразил соболезнования в связи со смертью вокалиста группы The Prodigy

"Зенит" выразил свои соболезнования в связи со смертью вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. Певец умер в возрасте 49 лет. Тело музыканта обнаружили в его доме в Эссексе сегодня утром.

– Покойся с миром, Кит Флинт. Prodigy выступал на старом стадионе "Петровский" в 2014 году. Он был настоящим джентльменом во время своего визита, – говорится в сообщении клуба.

RIP Keith Flint, the prodigy played our old Petrovsky Stadium back in 2014 and he was an absolute gent while our guest 😢 pic.twitter.com/emWPbdFabN – FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 4 марта 2019 г.

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