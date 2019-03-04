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"Зенит" выразил соболезнования в связи со смертью вокалиста группы The Prodigy

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"Зенит" выразил свои соболезнования в связи со смертью вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. Певец умер в возрасте 49 лет. Тело музыканта обнаружили в его доме в Эссексе сегодня утром.

– Покойся с миром, Кит Флинт. Prodigy выступал на старом стадионе "Петровский" в 2014 году. Он был настоящим джентльменом во время своего визита, – говорится в сообщении клуба.

 

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