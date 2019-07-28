"Зенит" - второй клуб после ЦСКА, набравший больше 1000 очков в российской премьер-лиге

"Зенит" после победы над "Оренбургом" в матче 3-го тура чемпионата России (2:0) стал вторым в истории клубом, набравшим больше 1000 очков в российской премьер лиге.

За отсчет идут только сезоны после образования премьер-лиги в 2001 году.

На счету "Зенита" теперь 1001 очко. Первым отметку в 1000 баллов перешагнул ЦСКА, у которого 1031 очко.

За всю историю чемпионатов России с 1992 года первое место занимает "Спартак" - 1578 очков. Вторым идет ЦСКА (1510), третьим - "Локомотив" (1463).