16:55 | Футбол — РПЛ

"Зенит" - второй клуб после ЦСКА, набравший больше 1000 очков в российской премьер-лиге

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"Зенит" после победы над "Оренбургом" в матче 3-го тура чемпионата России (2:0) стал вторым в истории клубом, набравшим больше 1000 очков в российской премьер лиге. 

За отсчет идут только сезоны после образования премьер-лиги в 2001 году.

На счету "Зенита" теперь 1001 очко. Первым отметку в 1000 баллов перешагнул ЦСКА, у которого 1031 очко.

За всю историю чемпионатов России с 1992 года первое место занимает "Спартак" - 1578 очков. Вторым идет ЦСКА (1510), третьим - "Локомотив" (1463).

Оренбург - Зенит

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
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