"Зенит" - второй клуб после ЦСКА, набравший больше 1000 очков в российской премьер-лиге

"Зенит" после победы над "Оренбургом" в матче 3-го тура чемпионата России (2:0) стал вторым в истории клубом, набравшим больше 1000 очков в российской премьер лиге.
За отсчет идут только сезоны после образования премьер-лиги в 2001 году.
На счету "Зенита" теперь 1001 очко. Первым отметку в 1000 баллов перешагнул ЦСКА, у которого 1031 очко.
За всю историю чемпионатов России с 1992 года первое место занимает "Спартак" - 1578 очков. Вторым идет ЦСКА (1510), третьим - "Локомотив" (1463).
🌟 @zenit_spb обыграл @fcorenburg и набрал свое 1001-е очко в #РПЛ. Петербургский клуб – второй после @pfc_cska, кому удалось преодолеть рубеж в 1000 очков!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 28, 2019
🔝 Голы забили Сердар Азмун и Артем Дзюба! #ОренбургЗенит pic.twitter.com/O5MTBUovLY
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