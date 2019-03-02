"Зенит" впервые с октября победил на чужом поле

"Зенит" начал весеннюю часть чемпионата России с победы над "Уралом" в Екатеринбурге (1:0) и прервал шестиматчевую гостевую безвыигрышную серию. В этих встречах уральцы набрали всего одно очко, потерпев пять поражений.
В последний раз команда Сергея Семака добивалась успеха на выезде в конце октября прошлого года в Самаре. Всего в этом сезоне "Зенит" выиграл семь из 18 гостевых матчей, уступив в них девять раз. (Кирилл Бурдаков)
Гостевые матчи "Зенита" в сезоне-2018/19
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Матч
|
29.07.2018
|
Чемпионат
|
Тюмень
|
Енисей – 2:0
|
09.08.2018
|
Лига Европы
|
Минск
|
Динамо Мн – 0:4
|
13.08.2018
|
Чемпионат
|
Казань
|
Рубин – 1:0
|
26.08.2018
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Уфа – 2:0
|
30.08.2018
|
Лига Европы
|
Мольде
|
Мольде – 1:2
|
16.09.2018
|
Чемпионат
|
Оренбург
|
Оренбург – 2:1
|
20.09.2018
|
Лига Европы
|
Копенгаген
|
Копенгаген – 1:1
|
26.09.2018
|
Кубок
|
Астрахань
|
Волгарь – 4:0
|
30.09.2018
|
Чемпионат
|
Махачкала
|
Анжи – 1:2
|
21.10.2018
|
Чемпионат
|
Москва
|
Динамо – 0:1
|
29.10.2018
|
Чемпионат
|
Самара
|
Кр.Советов – 1:0
|
01.11.2018
|
Кубок
|
Ростов-на-Дону
|
Ростов – 1:3
|
08.11.2018
|
Лига Европы
|
Бордо
|
Бордо – 1:1
|
11.11.2018
|
Чемпионат
|
Москва
|
ЦСКА – 0:2
|
03.12.2018
|
Чемпионат
|
Тула
|
Арсенал – 2:4
|
13.12.2018
|
Лига Европы
|
Прага
|
Славия Пр – 0:2
|
12.02.2019
|
Лига Европы
|
Стамбул
|
Фенербахче – 0:1
|
02.03.2019
|
Чемпионат
|
Екатеринбург
|
Урал – 1:0
+7=2-9, мячи 20-24.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей