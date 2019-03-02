"Зенит" впервые с октября победил на чужом поле

"Зенит" начал весеннюю часть чемпионата России с победы над "Уралом" в Екатеринбурге (1:0) и прервал шестиматчевую гостевую безвыигрышную серию. В этих встречах уральцы набрали всего одно очко, потерпев пять поражений.

В последний раз команда Сергея Семака добивалась успеха на выезде в конце октября прошлого года в Самаре. Всего в этом сезоне "Зенит" выиграл семь из 18 гостевых матчей, уступив в них девять раз. (Кирилл Бурдаков)

Гостевые матчи "Зенита" в сезоне-2018/19

Дата Турнир Город Матч 29.07.2018 Чемпионат Тюмень Енисей – 2:0 09.08.2018 Лига Европы Минск Динамо Мн – 0:4 13.08.2018 Чемпионат Казань Рубин – 1:0 26.08.2018 Чемпионат Уфа Уфа – 2:0 30.08.2018 Лига Европы Мольде Мольде – 1:2 16.09.2018 Чемпионат Оренбург Оренбург – 2:1 20.09.2018 Лига Европы Копенгаген Копенгаген – 1:1 26.09.2018 Кубок Астрахань Волгарь – 4:0 30.09.2018 Чемпионат Махачкала Анжи – 1:2 21.10.2018 Чемпионат Москва Динамо – 0:1 29.10.2018 Чемпионат Самара Кр.Советов – 1:0 01.11.2018 Кубок Ростов-на-Дону Ростов – 1:3 08.11.2018 Лига Европы Бордо Бордо – 1:1 11.11.2018 Чемпионат Москва ЦСКА – 0:2 03.12.2018 Чемпионат Тула Арсенал – 2:4 13.12.2018 Лига Европы Прага Славия Пр – 0:2 12.02.2019 Лига Европы Стамбул Фенербахче – 0:1 02.03.2019 Чемпионат Екатеринбург Урал – 1:0

+7=2-9, мячи 20-24.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей