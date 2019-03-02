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"Зенит" впервые с октября победил на чужом поле

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"Зенит" начал весеннюю часть чемпионата России с победы над "Уралом" в Екатеринбурге (1:0) и прервал шестиматчевую гостевую безвыигрышную серию. В этих встречах уральцы набрали всего одно очко, потерпев пять поражений.

В последний раз команда Сергея Семака добивалась успеха на выезде в конце октября прошлого года в Самаре. Всего в этом сезоне "Зенит" выиграл семь из 18 гостевых матчей, уступив в них девять раз. (Кирилл Бурдаков)

Гостевые матчи "Зенита" в сезоне-2018/19

Дата

Турнир

Город

Матч

29.07.2018

Чемпионат

Тюмень

Енисей – 2:0

09.08.2018

Лига Европы

Минск

Динамо Мн – 0:4

13.08.2018

Чемпионат

Казань

Рубин – 1:0

26.08.2018

Чемпионат

Уфа

Уфа – 2:0

30.08.2018

Лига Европы

Мольде

Мольде – 1:2

16.09.2018

Чемпионат

Оренбург

Оренбург – 2:1

20.09.2018

Лига Европы

Копенгаген

Копенгаген – 1:1

26.09.2018

Кубок

Астрахань

Волгарь – 4:0

30.09.2018

Чемпионат

Махачкала

Анжи – 1:2

21.10.2018

Чемпионат

Москва

Динамо – 0:1

29.10.2018

Чемпионат

Самара

Кр.Советов – 1:0

01.11.2018

Кубок

Ростов-на-Дону

Ростов – 1:3

08.11.2018

Лига Европы

Бордо

Бордо – 1:1

11.11.2018

Чемпионат

Москва

ЦСКА – 0:2

03.12.2018

Чемпионат

Тула

Арсенал – 2:4

13.12.2018

Лига Европы

Прага

Славия Пр – 0:2

12.02.2019

Лига Европы

Стамбул

Фенербахче – 0:1

02.03.2019

Чемпионат

Екатеринбург

Урал – 1:0

+7=2-9, мячи 20-24.

Урал - Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей

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