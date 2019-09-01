«Зенит» впервые победил «Спартак» в Тушине и прервал семилетнюю серию
«Зенит» с шестой попытки смог победить «Спартак» на «Открытие Арене» и прервал продолжительную безвыигрышную серию в гостевых встречах с красно-белыми.
В последний раз питерцы добивались успеха в ноябре 2012 года, когда на голы Акселя Витселя, Халк и Романа Широкова у хозяев ответили Артем Дзюба и Эммануэл Эменике. В последующих шести матчах «Зенит» набрал всего три очка, потерпев при этом три поражения. (Кирилл Бурдаков)
Девять последних матчей «Зенита» в гостях у «Спартака»
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
30.11.2012
|
Лужники
|
4:2
|
Витсель-2, Халк, Широков — Дзюба, Эменике
|
10.11.2013
|
Локомотив
|
2:4
|
Кержаков, Халк — Мовсисян-3, Глушаков
|
02.05.2015
|
Открытие Арена
|
1:1
|
Халк — Ромулу
|
26.09.2015
|
Открытие Арена
|
2:2
|
Халк, Дзюба — Зе Луиш, Попов
|
16.04.2017
|
Открытие Арена
|
1:2
|
Дзюба — Промес, Самедов
|
27.11.2017
|
Открытие Арена
|
1:3
|
Кришито — Самедов, Луиз Адриану, Пашалич
|
17.03.2019
|
Открытие Арена
|
1:1
|
Барриос — Глушаков
|
01.09.2019
|
Открытие Арена
|
1:0
|
Жирков
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр