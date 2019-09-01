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«Зенит» впервые победил «Спартак» в Тушине и прервал семилетнюю серию

21:44
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«Зенит» с шестой попытки смог победить «Спартак» на «Открытие Арене» и прервал продолжительную безвыигрышную серию в гостевых встречах с красно-белыми.

В последний раз питерцы добивались успеха в ноябре 2012 года, когда на голы Акселя Витселя, Халк и Романа Широкова у хозяев ответили Артем Дзюба и Эммануэл Эменике. В последующих шести матчах «Зенит» набрал всего три очка, потерпев при этом три поражения. (Кирилл Бурдаков)

Девять последних матчей «Зенита» в гостях у «Спартака»

Дата

Стадион

Счет

Голы

30.11.2012

Лужники

4:2

Витсель-2, Халк, Широков — Дзюба, Эменике

10.11.2013

Локомотив

2:4

Кержаков, Халк — Мовсисян-3, Глушаков

02.05.2015

Открытие Арена

1:1

Халк — Ромулу

26.09.2015

Открытие Арена

2:2

Халк, Дзюба — Зе Луиш, Попов

16.04.2017

Открытие Арена

1:2

Дзюба — Промес, Самедов

27.11.2017

Открытие Арена

1:3

Кришито — Самедов, Луиз Адриану, Пашалич

17.03.2019

Открытие Арена

1:1

Барриос — Глушаков

01.09.2019

Открытие Арена

1:0

Жирков

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Спартак — Зенит

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