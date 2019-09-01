«Зенит» впервые победил «Спартак» в Тушине и прервал семилетнюю серию

«Зенит» с шестой попытки смог победить «Спартак» на «Открытие Арене» и прервал продолжительную безвыигрышную серию в гостевых встречах с красно-белыми.

В последний раз питерцы добивались успеха в ноябре 2012 года, когда на голы Акселя Витселя, Халк и Романа Широкова у хозяев ответили Артем Дзюба и Эммануэл Эменике. В последующих шести матчах «Зенит» набрал всего три очка, потерпев при этом три поражения. (Кирилл Бурдаков)

Девять последних матчей «Зенита» в гостях у «Спартака»

Дата Стадион Счет Голы 30.11.2012 Лужники 4:2 Витсель-2, Халк, Широков — Дзюба, Эменике 10.11.2013 Локомотив 2:4 Кержаков, Халк — Мовсисян-3, Глушаков 02.05.2015 Открытие Арена 1:1 Халк — Ромулу 26.09.2015 Открытие Арена 2:2 Халк, Дзюба — Зе Луиш, Попов 16.04.2017 Открытие Арена 1:2 Дзюба — Промес, Самедов 27.11.2017 Открытие Арена 1:3 Кришито — Самедов, Луиз Адриану, Пашалич 17.03.2019 Открытие Арена 1:1 Барриос — Глушаков 01.09.2019 Открытие Арена 1:0 Жирков

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