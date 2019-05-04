Санкт-петербургский "Зенит", который в субботу стал чемпионом России, в аэропорту Пулково встречают несколько тысяч болельщиков.

"Зенит" стал чемпионом после ничьей с "Ахматом" (1:1) и поражения "Локомотива в Туле со счетом 0:2. (Гоша Чернов)

Тысяч пять в аэропорту. Может, больше. pic.twitter.com/XlDkPnYeJx – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) May 4, 2019