Санкт-петербургский "Зенит", который в субботу стал чемпионом России, в аэропорту Пулково встречают несколько тысяч болельщиков.
"Зенит" стал чемпионом после ничьей с "Ахматом" (1:1) и поражения "Локомотива в Туле со счетом 0:2. (Гоша Чернов)
Тысяч пять в аэропорту. Может, больше. pic.twitter.com/XlDkPnYeJx
– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) May 4, 2019
Тысяч пять в аэропорту. Может, больше. pic.twitter.com/XlDkPnYeJx
Обычный будний день в Питере. pic.twitter.com/25Lk00QnRK
– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 4 мая 2019 г.
Обычный будний день в Питере. pic.twitter.com/25Lk00QnRK