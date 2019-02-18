"Зенит" в марте проведет товарищеский матч с "Аустрией"

"Зенит" проведет товарищеский матч с "Аустрией" из Вены, сообщает официальный сайт клуба. Игра пройдет 23 марта на "Газпром Арене" во время перерыва на игры сборных.

В нынешнем сезоне петербуржцы уже провели две товарищеские встречи на "Газпром Арене" - против "Кайрата" (1:0) и "Шальке" (2:1).

Встреча "Зенита" с "Аустрией" станет четвертой в истории - ранее они играли в 2013 году в Лиге чемпионов (0:0, 4:1), а также в 2017 году провели товарищескую встречу (2:1).