РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» — «Уфа»: видеотрансляция матча чемпионата России

15:00
«Зенит» принимает «Уфу» в матче 9-го тура РПЛ. Фото ФК «Уфа»
«Зенит» принимает «Уфу» в матче 9-го тура РПЛ. Фото ФК «Уфа»
Теги:

В субботу, 26 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне петербуржцы набрали всего одно очко в матчах против уфимцев. «Зенит» не может победить соперника с марта 2019 года.

Следить за матчем «Зенит» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Уфа»

Зенит — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир