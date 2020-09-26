В субботу, 26 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне петербуржцы набрали всего одно очко в матчах против уфимцев. «Зенит» не может победить соперника с марта 2019 года.

Следить за матчем «Зенит» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Уфа»