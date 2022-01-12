«Зенит» сыграет с «Эмирейтс» на сборах в Дубае

Пресс-служба «Зенита» сообщила, с кем сыграет команда на первом тренировочном сборе в Дубае.

19 января «Зенит» сыграет с командой «Эмирейтс», которая выступает в высшем дивизионе чемпионата ОАЭ.

После 18 туров Тинькофф РПЛ петербургская команда набрала 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице.