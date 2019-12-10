«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов в лазурной форме.

Игра пройдет во вторник, 10 декабря 2019 года в Лиссабоне. Начало — в 23:00 по московскому времени.

«Зенит» занимает 2-е место в группе G, имея в активе 7 очков.

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