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«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме

14:33
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«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов в лазурной форме.

Игра пройдет во вторник, 10 декабря 2019 года в Лиссабоне. Начало — в 23:00 по московскому времени.

«Зенит» занимает 2-е место в группе G, имея в активе 7 очков.

Бенфика — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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