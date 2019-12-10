«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме
14:33
«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов в лазурной форме.
Игра пройдет во вторник, 10 декабря 2019 года в Лиссабоне. Начало — в 23:00 по московскому времени.
«Зенит» занимает 2-е место в группе G, имея в активе 7 очков.
#БенфикаЗенит: сине-бело-голубые сыграют в лазурной форме ? pic.twitter.com/Nb6VeFiB6s— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 10, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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