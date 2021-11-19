«Зенит» стал победителем первого круга чемпионата России
«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 5:1.
Команда из Санкт-Петербурга набрала 33 очка и обеспечила себе первое место по итогам первого круга чемпионата.
На втором месте идет «Сочи», у которого есть игра в запасе. Но в активе команды 27 очков, так что она никак не сможет опередить питерцев в этом туре.
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