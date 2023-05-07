«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ «Зенита» и «Спартака». Встреча состоится сегодня, 7 мая, на «Газпром Арене».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Вендел, Мантуан, Сергеев.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Мартинс, Зобнин, Промес, Зиньковский, Бальде, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Джикия, Маслов, Классен, Рыбус, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Мозес, Николсон.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 61 очком после 25 игр. Далее идут «Ростов» (50 очков, 26 матчей), «Спартак» (49, 25) и ЦСКА (48, 25).

«Зенит» досрочно станет чемпионом в случае победы над «Спартаком» или ничьей при условии потери очков ЦСКА в домашнем матче с «Оренбургом».