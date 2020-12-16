Семак назвал принципиальным матч «Зенита» со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» поделился ожиданиями от встречи.

— Каждый матч — это новая итосрия, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ». — Абсолютно неважно, кто на каком месте, как играет, кто на данный момент времени. Матч принципальный, это точно будет. Что покажет нам игра в плане содержания и забитых мячей — посмотрим. Отрыв в плюс 6 очков? Это неважно, плюсовая разница, или минусовая, подъемы и спады есть у любой команды. Думаем о том, как сыграть для того, чтобы победить в сегодняшнем матче. «Спартак» тоже хочет, посмотрим, как будет.

Усталость? Стараемся варьировать дозировать игровое время. По крайней мере Дриусси получил небольшое повреждение, пропустил какое-то время. Сегодня готов сыграть. Шамкин получил сотрясение на тренировке.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 баллами. «Спартак» — 35 очков и вторая строчка.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак»