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«Зенит» выстрелил в красную перчатку после победы над «Спартаком»: «Изи катка!»

22:19
Малком и Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Малком и Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Официальный Twitter «Зенита» после победы команды над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ опубликовал видео с красной перчаткой, в которую сделали выстрел.

«Изи катка!», — подписано видео сине-бело-голубых. На заднем фоне слышен голос форварда красно-белых Александра Кокорина: «Сделаем красиво!»

«Зенит» с 41 баллом лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 35 баллов и вторая строчка.

Кокорин выступал за сине-бело-голубых с 2016-го по лето 2020-го. 2 августа 29-летний российский футболист стал игроком «Спартака».

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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