«Зенит» составил символическую сборную латиноамериканских игроков
16:40
«Зенит» опубликовал символическую сборную латиноамериканских игроков по количеству матчей за команду. Она была размещена в Twitter клуба.
Уважаемые болельщики!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 31, 2020
Представляем вашему вниманию символическую сборную латиноамериканских игроков «Зенита».
Спасибо за внимание! pic.twitter.com/V8cTxngZOK
В сборной представлены 10 полевых игроков: Дуглас Сантос, Гарай, Маммана, Барриос, Паредес, Дриусси, Данни, Халк, Домингес и Рондон. Возле каждого игрока указано количество матчей за сине-бело-голубых.
Больше всего матчей среди этих игроков у Данни — 256. На второй позиции Халк — 148.
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