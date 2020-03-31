«Зенит» составил символическую сборную латиноамериканских игроков

«Зенит» опубликовал символическую сборную латиноамериканских игроков по количеству матчей за команду. Она была размещена в Twitter клуба.

Уважаемые болельщики!



Представляем вашему вниманию символическую сборную латиноамериканских игроков «Зенита».



Спасибо за внимание! pic.twitter.com/V8cTxngZOK — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 31, 2020

В сборной представлены 10 полевых игроков: Дуглас Сантос, Гарай, Маммана, Барриос, Паредес, Дриусси, Данни, Халк, Домингес и Рондон. Возле каждого игрока указано количество матчей за сине-бело-голубых.

Больше всего матчей среди этих игроков у Данни — 256. На второй позиции Халк — 148.