«Зенит» — «Ростов»: Педро, Соболев, Глушенков и Москвичев выйдут на поле с первых минут

«Зенит» и «Ростов» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.

«Зенит»: Москвичев, Мантуан, Нино, Андраде, Дуглас Сантос, Барриос, Карпукас, Луис Энрике, Глушенков, Педро, Соболев.

Запасные: Адамов, Зайцев, Караваев, Алип, Вега, Дивеев, Вендел, Джон Джон, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто, Шилов.

«Ростов»: Петров, Сако, Мелехин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Кучаев, Олусегун, Роналдо, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Голиков, Семенчук, Хлусевич, Чистяков, Михайлов, Комаров, Мухин, Шанталий, Азнауров, Чебураков, Шамонин.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. «Ростов» идет на седьмой строчке с 18 очками.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет в воскресенье, 8 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 18.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.