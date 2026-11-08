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«Зенит» — «Ростов»: Педро, Соболев, Глушенков и Москвичев выйдут на поле с первых минут

«Зенит» и «Ростов» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.

«Зенит»: Москвичев, Мантуан, Нино, Андраде, Дуглас Сантос, Барриос, Карпукас, Луис Энрике, Глушенков, Педро, Соболев.

Запасные: Адамов, Зайцев, Караваев, Алип, Вега, Дивеев, Вендел, Джон Джон, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто, Шилов.

«Ростов»: Петров, Сако, Мелехин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Кучаев, Олусегун, Роналдо, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Голиков, Семенчук, Хлусевич, Чистяков, Михайлов, Комаров, Мухин, Шанталий, Азнауров, Чебураков, Шамонин.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. «Ростов» идет на седьмой строчке с 18 очками.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет в воскресенье, 8 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 18.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;.«Зенит» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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