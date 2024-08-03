«Зенит» — «Ростов»: хозяева громят гостей после первого тайма

«Зенит» после первого тайма с разгромным счетом обыгрывает «Ростов» в матче третьего тура РПЛ — 4:0.

Дубль за сине-бело-голубых оформил Максим Глушенков. Форвард отличился на 25-й и 35-й минутах. Еще по голу забили Педро (19-я минута) и Матео Кассьерра (33-я).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».