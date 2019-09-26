РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит» поздравил Олег Басилашвили с 85-летием

16:24
Теги:

«Зенит» в своем Twitter поздравил с днем рождения известного актера, народного артиста СССР Олега Басилашвили. Ему исполнилось 85 лет.

— Олегу Басилашвили — 85! С днем рождения, Олег Валерианович!, — говорится в сообщении.

Олег Басилашвили известен как болельщик «Зенита». При этом он ранее заявил, что не собирается помещать новый стадион команды «Газпром-Арена».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир