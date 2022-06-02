«Зенит» получил на вечное хранение кубок чемпионов Тинькофф РПЛ

«Зенит» получил кубок чемпионов Тинькофф РПЛ на вечное хранение.

Команда выиграла трофей нового образца в третий раз подряд.

Согласно положению о специальном переходящем призе: «Клуб, команда которого выигрывает чемпионат России по футболу три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает приз навечно, а РПЛ изготавливает новый приз».

В 2019 году «Зенит» уже получал на вечное хранение «Кубок Чемпионов России по футболу». В сезоне-2018/19 команда стала чемпионом страны в пятый раз в своей истории.