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«Зенит» показал, как отпраздновал победу над «Спартаком». Видео

10:51
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«Зенит» опубликовал видео, посвященное победе над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.

— «Зенит-ТВ» показывает яркие эмоции петербуржцев после заключительного матча 2020 года", — говорится в описании видео.

Игра «Зенит» — «Спартак» состоялась 16 декабря на стадионе в Санкт-Петербурге. После этой встречи питерцы оторвались от красно-белых в борьбе за первое место на шесть очков.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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