«Зенит» показал, как отпраздновал победу над «Спартаком». Видео

«Зенит» опубликовал видео, посвященное победе над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.

— «Зенит-ТВ» показывает яркие эмоции петербуржцев после заключительного матча 2020 года", — говорится в описании видео.

Игра «Зенит» — «Спартак» состоялась 16 декабря на стадионе в Санкт-Петербурге. После этой встречи питерцы оторвались от красно-белых в борьбе за первое место на шесть очков.