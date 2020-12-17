«Зенит» показал, как отпраздновал победу над «Спартаком». Видео
10:51
«Зенит» опубликовал видео, посвященное победе над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.
— «Зенит-ТВ» показывает яркие эмоции петербуржцев после заключительного матча 2020 года", — говорится в описании видео.
Игра «Зенит» — «Спартак» состоялась 16 декабря на стадионе в Санкт-Петербурге. После этой встречи питерцы оторвались от красно-белых в борьбе за первое место на шесть очков.
Спокойной ночи, #ГородПобедителей! ?https://t.co/jFtMd1ZuL3— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) December 16, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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