«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом». Игра закончилась со счетом 7:1
«Зенит» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео, в котором запечатлены закадровые моменты домашнего матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (7:1).
Ранее руководство РПЛ приняло решение о приостановке чемпионата России до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено, включая английскую премьер-лигу. В Сенегале выявлено 27 случаев заболевания.
«Зенит-ТВ» показывает все, что клубная скрытая камера зафиксировала на матче #ЗенитУрал!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 18, 2020
Полная версия: https://t.co/Lvn0sJpTlV pic.twitter.com/oYwPH6EyCr
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