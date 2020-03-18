РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом». Игра закончилась со счетом 7:1

12:43
Теги:

«Зенит» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео, в котором запечатлены закадровые моменты домашнего матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (7:1).

Ранее руководство РПЛ приняло решение о приостановке чемпионата России до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено, включая английскую премьер-лигу. В Сенегале выявлено 27 случаев заболевания.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир