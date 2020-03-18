«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом». Игра закончилась со счетом 7:1

«Зенит» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео, в котором запечатлены закадровые моменты домашнего матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (7:1).

Ранее руководство РПЛ приняло решение о приостановке чемпионата России до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено, включая английскую премьер-лигу. В Сенегале выявлено 27 случаев заболевания.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список