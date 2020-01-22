«Зенит» пока не предпринимает действий по аренде Кокорина в «Сочи». Игрок остается в расположении питерской команды

Как стало известно «СЭ», «Зенит» пока не предпринимает никаких действий по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи». Игрок находится в расположении питерского клуба и продолжает подготовку ко второй части сезона.

При этом сам Кокорин не испытывает желания покидать команду Сергея Семака, который вчера в очередной раз подчеркнул важность футболиста для «Зенита» в интервью официальному сайту сине-бело-голубых.

Во вторник пресс-служба «Сочи» сообщила, что 28-летний форвард арендован до конца сезона-2019/20. «Зенит» официально об уходе игрока до сих пор не сообщил.

Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года. Александр выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча. На счету Александра 48 встреч за сборную России и 12 голов. (Вячеслав Короткин)