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«Зенит» подарил Туктамышевой свитер, шарф и варежки с клубной символикой

21:13
Елизавета Туктамышева. Фото ФК «Зенит» Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» подарил чемпионке Европы по фигурному катанию Елизавете Туктамышевой набор из теплой одежды.

Спортсменка в Instagram поблагодарила петербургский клуб за подарок и опубликовала фотографии в сторис в свитере, шарфе и варежках с клубной символикой «Зенита».

«Спасибо «Зениту» за такой прекрасный новогодний подарочек», — написала 24-летняя Туктамышева.

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram

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