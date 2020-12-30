«Зенит» подарил Туктамышевой свитер, шарф и варежки с клубной символикой

«Зенит» подарил чемпионке Европы по фигурному катанию Елизавете Туктамышевой набор из теплой одежды.

Спортсменка в Instagram поблагодарила петербургский клуб за подарок и опубликовала фотографии в сторис в свитере, шарфе и варежках с клубной символикой «Зенита».

«Спасибо «Зениту» за такой прекрасный новогодний подарочек», — написала 24-летняя Туктамышева.