«Зенит» подарил Туктамышевой свитер, шарф и варежки с клубной символикой
21:13
«Зенит» подарил чемпионке Европы по фигурному катанию Елизавете Туктамышевой набор из теплой одежды.
Спортсменка в Instagram поблагодарила петербургский клуб за подарок и опубликовала фотографии в сторис в свитере, шарфе и варежках с клубной символикой «Зенита».
«Спасибо «Зениту» за такой прекрасный новогодний подарочек», — написала 24-летняя Туктамышева.
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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