«Зенит» перестал контактировать с ЦСКА по трансферу Сутормина

«Зенит» приостановил контакты с ЦСКА по переходу полузащитника Алексея Сутормина, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, трансфер 29-летнего россиянина возможен только в случае подписания «Зенитом» флангового игрока. Обсуждение вопроса сдвинулось на сентябрь.

В этом сезоне Сутормин провел за «Зенит» 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.