«Зенит» перестал контактировать с ЦСКА по трансферу Сутормина
«Зенит» приостановил контакты с ЦСКА по переходу полузащитника Алексея Сутормина, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, трансфер 29-летнего россиянина возможен только в случае подписания «Зенитом» флангового игрока. Обсуждение вопроса сдвинулось на сентябрь.
В этом сезоне Сутормин провел за «Зенит» 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.
Источник: Metaratings.ru
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