«Зенит» ответил «Спартаку» цитатой из «Брата»: «А че туфту такую гоняешь?»
08:59
«Зенит» ответил на предматчевый анонс «Спартака» после победы над красно-белыми (3:1) в игре 19-го тура Тинькофф РПЛ.
Перед встречей пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик к матчу с «Зенитом», в котором использовала нарезку моментов из прошлых матчей команд и цитаты из фильма «Брат», которые записал защитник красно-белых Андрей Ещенко.
Пресс-служба команды из Санкт-Петербурга в ответ на это видео опубликовала фрагмент из фильма «Брат» с цитатой: «А че туфту-то такую гоняешь? Нормальное есть что-нибудь?».
December 16, 2020
Благодаря победе над «Спартаком» «Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от красно-белых на 6 очков.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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