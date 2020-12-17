«Зенит» ответил «Спартаку» цитатой из «Брата»: «А че туфту такую гоняешь?»

«Зенит» ответил на предматчевый анонс «Спартака» после победы над красно-белыми (3:1) в игре 19-го тура Тинькофф РПЛ.

Перед встречей пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик к матчу с «Зенитом», в котором использовала нарезку моментов из прошлых матчей команд и цитаты из фильма «Брат», которые записал защитник красно-белых Андрей Ещенко.

Пресс-служба команды из Санкт-Петербурга в ответ на это видео опубликовала фрагмент из фильма «Брат» с цитатой: «А че туфту-то такую гоняешь? Нормальное есть что-нибудь?».

Благодаря победе над «Спартаком» «Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от красно-белых на 6 очков.