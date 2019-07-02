"Зенит" отозвал Полоза, форвард покинул сбор "Ростова"

Форвард Дмитрий Полоз покинул расположение "Ростова", сообщает официальный Twitter клуба. Указано, что "Зенит" отозвал его. Кроме того, тренировочную базу "Ростова" покинул Ричи Эннин.

Дмитрий Полоз уехал со сбора ФК «Ростов» в Австрии. ФК «Зенит» отозвал игрока в своё расположение.



Кроме того, австрийскую тренировочную базу «Ростова» покинул Ричи Эннин. pic.twitter.com/XWiCNxHZU3 — Football Club Rostov (@rostovfc) 2 июля 2019 г.

27-летний футболист в прошлом сезоне выступал в аренде за "Рубин". В 30 матчах он забил пять мячей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр