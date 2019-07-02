19:18 | Футбол — РПЛ

"Зенит" отозвал Полоза, форвард покинул сбор "Ростова"

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Форвард Дмитрий Полоз покинул расположение "Ростова", сообщает официальный Twitter клуба. Указано, что "Зенит" отозвал его. Кроме того, тренировочную базу "Ростова" покинул Ричи Эннин.

27-летний футболист в прошлом сезоне выступал в аренде за "Рубин". В 30 матчах он забил пять мячей.

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