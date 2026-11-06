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«Зенит» открывает проект по восстановлению исторических объектов Петербурга

Александр Соболев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Чемпионы России объявили о старте масштабной городской инициативы «Культура сохранять», приуроченной к Году культуры. Вместе с командой реставраторов «Гэнгъ» клуб приступает к восстановлению знаковых, но на долгое время оставшихся без внимания, исторических объектов города. Старт совместной работы запланирован на ноябрь 2026 года.

Проект «Культура сохранять» преследует две ключевые цели. Первая — просветительская: рассказать о незаметных, но ценных элементах городской среды, показать их историческую значимость и помочь жителям заново открыть для себя привычные улицы и дворы. Вторая — вовлекающая: дать каждому возможность стать частью большого дела. Болельщики смогут присоединиться к проекту в качестве волонтеров, а также поддержать его через добровольные отчисления.

В рамках проекта будут восстановлены три исторических объекта, каждый из которых — типичный, но редкий свидетель городской жизни конца XX века. Первым стал кованый номерной фонарь на Ждановской улице, 27. Это образец прошлого столетия: его ценность — в аутентичности и деталях ручной ковки. Сейчас фонарь находится в неудовлетворительном состоянии: металл поражен коррозией, часть кованых элементов утрачена, стекла имеют сколы. В ходе реставрации специалисты очистят металл от ржавчины, восстановят недостающие фрагменты, заменят стёкла и нанесут защитное покрытие.
Игроки основного состава «Зенита» выступят амбассадорами проекта и личным примером покажут, что сохранение наследия — общее дело. Так, над восстановлением фонаря на Ждановской начали работу Александр Соболев и Владислав Радимов: символично, что число «27» складывается из их игровых номеров.

Владислав Радимов и Александр Соболев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Для меня Петербург и «Зенит» — это одно целое. Это дворы, в которых росли многие поколения петербуржцев-ленинградцев, парадные, в которых узнавали новости о матчах, улицы, по которым шли на стадион всей семьей. И когда мы говорим о любви к городу, она должна быть не только словами — она должна быть делом. Да, все знают про главные фасады и маршруты, но настоящая душа города прячется в деталях: в старой плитке, в кованых фонарях, в цветных стеклах витражей. В них — память и характер Петербурга. Проект «Культура сохранять» как раз про это: сберечь то, что делает наш город особенным, и открыть эту красоту для всех», — рассказал председатель правления футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов.

Ключевую роль в реализации проекта играет команда реставраторов «Гэнгъ», которая с 2019 года возвращает к жизни забытые городские объекты — от старинных печей до витражей и исторической плитки. Это краеведыэнтузиасты, работающие с архивными материалами и обладающие уникальной экспертизой в области городской культуры и реставрации. Особое внимание команда уделяет сохранению подлинности и исторической достоверности. Ключевая фигура проекта — Ксения Сидорина, соосновательница «Гэнгъ».

Реклама. АО «ФК «Зенит». ИНН 7812005799.
ОГРН 1027810329095. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831
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ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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