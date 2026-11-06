«Зенит» открывает проект по восстановлению исторических объектов Петербурга

Чемпионы России объявили о старте масштабной городской инициативы «Культура сохранять», приуроченной к Году культуры. Вместе с командой реставраторов «Гэнгъ» клуб приступает к восстановлению знаковых, но на долгое время оставшихся без внимания, исторических объектов города. Старт совместной работы запланирован на ноябрь 2026 года.

Проект «Культура сохранять» преследует две ключевые цели. Первая — просветительская: рассказать о незаметных, но ценных элементах городской среды, показать их историческую значимость и помочь жителям заново открыть для себя привычные улицы и дворы. Вторая — вовлекающая: дать каждому возможность стать частью большого дела. Болельщики смогут присоединиться к проекту в качестве волонтеров, а также поддержать его через добровольные отчисления.

В рамках проекта будут восстановлены три исторических объекта, каждый из которых — типичный, но редкий свидетель городской жизни конца XX века. Первым стал кованый номерной фонарь на Ждановской улице, 27. Это образец прошлого столетия: его ценность — в аутентичности и деталях ручной ковки. Сейчас фонарь находится в неудовлетворительном состоянии: металл поражен коррозией, часть кованых элементов утрачена, стекла имеют сколы. В ходе реставрации специалисты очистят металл от ржавчины, восстановят недостающие фрагменты, заменят стёкла и нанесут защитное покрытие.

Игроки основного состава «Зенита» выступят амбассадорами проекта и личным примером покажут, что сохранение наследия — общее дело. Так, над восстановлением фонаря на Ждановской начали работу Александр Соболев и Владислав Радимов: символично, что число «27» складывается из их игровых номеров.

Владислав Радимов и Александр Соболев. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Для меня Петербург и «Зенит» — это одно целое. Это дворы, в которых росли многие поколения петербуржцев-ленинградцев, парадные, в которых узнавали новости о матчах, улицы, по которым шли на стадион всей семьей. И когда мы говорим о любви к городу, она должна быть не только словами — она должна быть делом. Да, все знают про главные фасады и маршруты, но настоящая душа города прячется в деталях: в старой плитке, в кованых фонарях, в цветных стеклах витражей. В них — память и характер Петербурга. Проект «Культура сохранять» как раз про это: сберечь то, что делает наш город особенным, и открыть эту красоту для всех», — рассказал председатель правления футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов.

Ключевую роль в реализации проекта играет команда реставраторов «Гэнгъ», которая с 2019 года возвращает к жизни забытые городские объекты — от старинных печей до витражей и исторической плитки. Это краеведыэнтузиасты, работающие с архивными материалами и обладающие уникальной экспертизой в области городской культуры и реставрации. Особое внимание команда уделяет сохранению подлинности и исторической достоверности. Ключевая фигура проекта — Ксения Сидорина, соосновательница «Гэнгъ».