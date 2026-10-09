«Зенит» опубликовал эпиграмму к матчу с «Краснодаром»: «Пусть ждет гостей «столица» юга»

«Зенит» в стихотворной форме отреагировал на спор с «Краснодаром» из-за гостевой квоты на билеты перед матчем 10-го тура чемпионата России.

Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала эпиграмму к игру в Краснодаре.

Эпиграмма к матчу

По Петербургу (а не Питеру)

Не вашему бить кулаку

Ведь что дозволено Юпитеру,

То не дозволено быку

И в страхе спрятав под подушку

Билетов пачку, честь, полушку

Пусть ждет гостей «столица» юга,

Храпя на парковом боку

По информации «СЭ», «Зенит» рассчитывал получить до 3000 мест для своих болельщиков (по регламенту РПЛ гости могут выкупить до 10 процентов мест от общей вместимости стадиона, которая на «OZON Арене» составляет 33 тысячи зрителей), но «Краснодар» выделил только 1000 билетов.

Руководство «Зенита» отправило письмо на имя президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Александра Алаева с просьбой разобраться в вопросе распределения гостевой квоты.

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (18 очков) находится на пятом месте. Команды сыграют между собой 10 октября в 10-м туре чемпионата России на «OZON Арене» в Краснодаре.

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